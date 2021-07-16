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15 Temmuz'a özel Başkan Erdoğan'ın sesinden Abdurrahim Karakoç şiiri! "Bir sabah gelecek kardan aydınlık"

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Giriş: 16.07.2021 01:24
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, #TürkiyeGeçilmez etiketi ile 15 Temmuz destanını anlatan bir video paylaştı. Videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden Abdurrahim Karakoç'a ait "Kardan Aydınlık" şiirine de yer verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin üzerinden 5 yıl geçti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 15 Temmuz destanı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"BİR SABAH GELECEK KARDAN AYDINLIK"

#TürkiyeGeçilmez etiketi ile paylaşılan videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden Abdurrahim Karakoç'un şiiri 'Kardan Aydınlık' şiirine yer verildi.

"Gergin uykulardan, kör gecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düğüm düğüm bilmecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık. Vurulup ömrünün ilkbaharında, kanından çiçekler açar yanında, cümle şehitlerin omuzlarında, bir sabah gelecek kardan aydınlık."

Altun, tweetinde "Cümle şehitlerin omuzlarında, Bir sabah gelecek kardan aydınlık..." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;

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