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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda duygu dolu anlar! Gözyaşları sel oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2024 22:10
Milletin zaferi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi. Bir dizi etkinliğin düzenlendiği programda, Dursun Ali Erzincanlı'nın Ömer Halis Demir adına okuduğu şiir duygu dolu anlara sahne oldu. Başkan Erdoğan'ın gözleri dolarken Emine Erdoğan, şehit yakınları ve gaziler gözyaşlarına boğuldu. İşte tüylerin diken diken olduğu o anlar…
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