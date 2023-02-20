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15 bin esnaf çalışamaz durumda

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 14:32
Depremin vurduğu Malatya'da evlerin yanı sıra iş yerleri de göçük altında kaldı. Depremde Malatya'nın tarihi ve turistik çarşıları da yıkıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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