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11 Eylül Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

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Giriş: 12.09.2020 10:02
Güncelleme:12.09.2020 10:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Koca açıklamasında," Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

Güncel verilere göre, bugün 112 bin 213 test yapıldı, 1671 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 56 hasta vefat etti, 1117 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 256 bin 524'e çıktı.

TOPLAM TEST SAYISI 8 MİLYON 325 BİN 137 OLDU

Toplam test sayısı 8 milyon 325 bin 137, vaka sayısı 288 bin 126, vefat sayısı 6 bin 951 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 24 bin 651, ağır hasta sayısı 1223, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

Koca açıklamasında," Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün." ifadelerine yer verdi.

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