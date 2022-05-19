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103 yıl önce bugün neler yaşandı? 19 Mayıs’ta neden Samsun’a çıkıldı?

A Haber
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Giriş: 19.05.2022 12:36
Türkiye bugün tarihin önemli noktalarından biri olan 19 Mayıs’ı büyük bir coşkuyla kutluyor. O dönemde Türk halkının ayağa kalkışının sağlayan ve ‘İstiklal’in sembolü olan isimlerin saygıyla anılıyor. Peki 19 Mayıs öncesinde neler yaşandı? Atatürk neden Samsun’a çıktı? Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ, “Türkler yenildiği savaşta durumu lehine çeviren tek millet oldu. Ulusal egemenlik ve özgür yaşama hakkı Türklerin genetiklerinde var. Türk milleti asla hiçbir millete esir olamamak Türk kültürünün ana unsurlarından bir tanesidir.” dedi.
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