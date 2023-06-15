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10 yılın en fazla gemi ve yolcu sayısı! Kruvaziyer gemi turizminde en fazla gemi ve yolcu sayısına ulaşıldı

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 16:44
Kruvaziyer turizminde son on yılın en fazla gemi ve yolcu sayısına ulaşıldı. 2023'ün ilk 5 ayında 299 binden fazla kruvaziyer yolcusu geldi. Ayrıntıları Muğla Marmaris'ten A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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