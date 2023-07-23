10 günde 40 ilde toplam 203 orman yangını! Orman yangını suç ve cezaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 10 günde 40 ilde toplam 203 orman yangını meydana geldiğini bildirdi. Bakan Yumaklı, orman yangını suç ve cezalarını gösteren görsele de yer verdi. Peki hangi suçun cezası nedir? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

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