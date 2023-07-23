23 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 10 günde 40 ilde toplam 203 orman yangını! Orman yangını suç ve cezaları

10 günde 40 ilde toplam 203 orman yangını! Orman yangını suç ve cezaları

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2023 16:14
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 10 günde 40 ilde toplam 203 orman yangını meydana geldiğini bildirdi. Bakan Yumaklı, orman yangını suç ve cezalarını gösteren görsele de yer verdi. Peki hangi suçun cezası nedir? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Orman yangını suç ve cezaları!
Orman yangını suç ve cezaları!
HÜDA PAR saldırısında tutuklama
HÜDA PAR saldırısında tutuklama
Boş tutulan eve vergi yolda
Boş tutulan eve vergi yolda
Türkiye’nin AB üyelik süreci!
Türkiye'nin AB üyelik süreci!
Halk TV’de fondaşlar birbirine girdi!
Halk TV'de fondaşlar birbirine girdi!
İşte CHP’nin kozmik odası
İşte CHP’nin kozmik odası
Tersine göçü teşvik edecek proje masada!
Tersine göçü teşvik edecek proje masada!
Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
HÜDA-PAR’a saldırı! Çelik’ten flaş açıklama
HÜDA-PAR’a saldırı! Çelik'ten flaş açıklama
CHP Halk TV’nin musluğunu kesti!
CHP Halk TV'nin musluğunu kesti!
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
İşte tamamlanan örnek deprem konutu!
İşte tamamlanan örnek deprem konutu!
Daha Fazla Video Göster