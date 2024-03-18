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1 Nisancılar gün sayıyor! Kılıçdaroğlu ayakta alkışlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 09:33
Güncelleme:18.03.2024 10:14
Krizlerin bitmediği CHP'de 1 Nisancılar olağanüstü kurultay çağrısı için gün sayıyor. Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in İzmir Çiğli'deki konuşması sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını geçirmesi salonu da kulisleri de hareketlendirdi. Salonda bir anda alkış tufanı koptu. Partililer Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladı.
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