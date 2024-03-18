18 Mart 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
1 Nisancılar gün sayıyor! Kılıçdaroğlu ayakta alkışlandı
Krizlerin bitmediği CHP'de 1 Nisancılar olağanüstü kurultay çağrısı için gün sayıyor. Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in İzmir Çiğli'deki konuşması sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını geçirmesi salonu da kulisleri de hareketlendirdi. Salonda bir anda alkış tufanı koptu. Partililer Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladı.