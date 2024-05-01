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1 Mayıs kutlamaları! Kazancı Yokuşu’nda anma başladı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 01.05.2024 09:09
1 Mayıs kutlamaları başladı. Hak-İ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet çelenk bıraktı. 1977’de ölen işçiler anıldı. Detayları töreni takip eden A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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