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04.17'de hayat durdu! Mehmetçik'ten dünyanın dört bir yanında deprem şehitler için saygı duruşu!

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Giriş: 06.02.2024 09:25
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İki büyük depremde 53 bin can kaybı yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatı kaybeden vatandaşlar için bir yıl sonra depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşunda bulunulduğunu bildirdi.
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