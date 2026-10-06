3 DAKİKA | Irak'ta yeni dönemin şifreleri

Türkiye, terörle mücadelede Irak ve Suriye'nin kuzeyine uzanan kapsamlı bir güvenlik stratejisi izledi. Peş peşe operasyonlarla terör yapılanmalarının sınır hattından uzaklaştırılması için önemli adımlar atılırken, Başika'dan çekilme kararı alındı. Peki bu karar mücadelenin sona erdiği anlamına mı geliyor, yoksa yeni bir dönemin başlangıcına mı işaret ediyor? A Haber'in 3 Dakika bölümünde, Başika üs kararının şifreleri uzman isimlerin değerlendirmeleriyle ele alındı.