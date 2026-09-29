3 DAKİKA | Netanyahu'nun BM sınavı

"Gazze kasabı" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 81. BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de umduğunu bulamadı. Elon Musk'la görüşmesi iptal edilen, Trump'la bir araya gelemeyen Netanyahu'nun ziyaretini tutuklanma korkusuyla birkaç saate sığdırması dikkat çekti. New York sokaklarındaki protestolar ve BM kürsüsünde Netanyahu konuşurken ülkelerin temsilcilerinin salonun terk edilmesi, İsrail'in uluslararası alandaki konumunun çöküşünü gözler önüne serdi. A Haber Programlar Editörü Merve Aktaş'ın hazırladığı "3 Dakika"da, İsrail ve Netanyahu'nun BM sınavı ele alındı.