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Zincir marketler piyasayı nasıl etkiliyor? Nasıl önlemler alınmalı?

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Giriş: 25.04.2022 11:00
Rekabet Kurumu, yaş sebze ve meyvelerin fiyatlarına ilişkin çalışmasını tamamladı. Hazırlanan raporda, fiyat etiketlerinde "zincir marketlerin" etkisine dikkat çekildi. Konuya ilişkin konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ise "Piyasanın dengesini bozuyorlar. Bir gecede bir ürün grubunda anlaşarak zam ya da indirim yapıyorlar, bütün piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyorlar. Haftanın yedi günü sabah erkenden akşam geç saate kadar açıklar ve satmadıkları hiçbir ürün yok. Acilen düzenleme yapılmalı" dedi.
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