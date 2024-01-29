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Zam farkları ne zaman yatacak? Kimin maaşı ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 14:08
SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zamları, ek zamla yüzde 49,25'e yükseltilmişti. Ocak aylıklarını alan emekliler, zam farklarının hesaplara yatacağı tarihi bekliyor.
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