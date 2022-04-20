20 Nisan 2022, Çarşamba
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Yurt dışında gördü, Türkiye’de yetiştirmeye başladı! Yıllık hedefi 300 bin lira
Çorum’un Kargı ilçesinde ikamet eden Kemal Dümenci, yurt dışında bir markette gördüğü 'goji berry' meyvesinin fidanlarını tarlasına dikerek üretim için harekete geçti. Dümenci, alım garantisi olan meyveden senelik 300 bin TL’nin üzerinde kazanç elde etmeyi hedefliyor.