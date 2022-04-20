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Yurt dışında gördü, Türkiye’de yetiştirmeye başladı! Yıllık hedefi 300 bin lira

İHA
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Giriş: 20.04.2022 10:39
Çorum’un Kargı ilçesinde ikamet eden Kemal Dümenci, yurt dışında bir markette gördüğü 'goji berry' meyvesinin fidanlarını tarlasına dikerek üretim için harekete geçti. Dümenci, alım garantisi olan meyveden senelik 300 bin TL’nin üzerinde kazanç elde etmeyi hedefliyor.
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