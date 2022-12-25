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Yüksek güçlü lazer silahı ALKA! Hedefi 12'den vurdu

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Giriş: 25.12.2022 17:27
Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanlığı, asimetrik tehditlere karşı lazer ve elektromanyetik teknoloji kullanarak hazırlanan ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin hedefi, tam isabet ile vurduğunu duyurdu.
Yüksek güçlü lazer silahı ALKA!
Yüksek güçlü lazer silahı ALKA!
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