Yüksek faiz dönemi kapanıyor! Fed ve ECB sinyali verdi! Faiz sonrası yeni hedef ne?

Pandemi sonrası küresel piyasalarda değişen para politikalarıyla birlikte artan faiz oranlarında yolun sonuna gelindi. Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan üç önemli merkez bankasının yetkilileri, faiz indirimine başlanacağının sinyalini verdi. İndirimin önümüzdeki aylarda da süreceği ifade edilirken, enflasyonun tehdit olmaktan çıktığı ve yeni önceliğin istihdam olduğu vurgulandı.