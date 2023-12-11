11 Aralık 2023, Pazartesi
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Yıllık peşin kira mı, aylık kira mı? Kiracılara tarifeli kira modeli
Yüksek kiralar ve fahiş artış talepleriyle başı dertte olan kiracılara yeni bir zorluk daha açıldı son dönemde. Bazı ev sahipleri, kirayı yıllık ve aylık ödeme için iki farklı tarifeye geçti. 'Tarifeli kira modelinde' 12 ay peşin ödeme ile aylık ödeme arasındaki fiyat farkı yüzde 20'lere ulaştı. Ev sahipleri bu yolla hem kirasını garanti altına almak istiyor, hem de toplu parayı farklı yatırımlarında değerlendiriyor.