Yerli elektrikli traktörün üretim hikayesi! Çiftçi ile buluşuyor

Türk mühendisleri yine en iyisini en kısa sürede yaptı. Türkiye'nin yerli elektrikli traktörü seri üretime hazırlanıyor. Türkiye bu konuda bir çok ülkeden önce harekete geçti. Türk mühendisleri ve girişimciler bir araya gelerek Türkiye’yi 1. sıraya taşıyacak bir işe imza attı. Yüzde 100 elektrikli motora sahip olacak traktörün üretim hikayesi A Haber’de ekranlara geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN