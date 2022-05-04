04 Mayıs 2022, Çarşamba
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Yerli elektrikli traktörün üretim hikayesi! Çiftçi ile buluşuyor
Türk mühendisleri yine en iyisini en kısa sürede yaptı. Türkiye'nin yerli elektrikli traktörü seri üretime hazırlanıyor. Türkiye bu konuda bir çok ülkeden önce harekete geçti. Türk mühendisleri ve girişimciler bir araya gelerek Türkiye’yi 1. sıraya taşıyacak bir işe imza attı. Yüzde 100 elektrikli motora sahip olacak traktörün üretim hikayesi A Haber’de ekranlara geldi.