26 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Yeni müjdeler geliyor! Erken emeklilik reformu | Bağ-Kur prim eşitlemesi ile 5 yıl kazanç

Yeni müjdeler geliyor! Erken emeklilik reformu | Bağ-Kur prim eşitlemesi ile 5 yıl kazanç

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2024 16:40
Hem ev kadınlarını hem de Bağ-Kur'luları erken emekli edecek iki büyük reform daha gündemde. Erken emeklilik reformu Meclis'e ne zaman gelecek? Ev kadınlarının erken emekliliği ve Bağ-Kur'lulara beş yıl erken emeklilik sağlayan düzenleme ne zaman hayata geçecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni müjdeler geliyor!
Yeni müjdeler geliyor!
Deprem bölgesi için kritik karar!
Deprem bölgesi için kritik karar!
Diyarbakır’dan petrol müjdesi bekleniyor!
Diyarbakır’dan petrol müjdesi bekleniyor!
Marketlerde yeni dönem!
Marketlerde yeni dönem!
Kentsel dönüşümde detaylar ne?
Kentsel dönüşümde detaylar ne?
Gram altında rekor
Gram altında rekor
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı?
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı?
10 soruda kentsel dönüşüm planı
10 soruda kentsel dönüşüm planı
Sirkeci-Kazlıçeşme hattı yarın hizmete giriyor
Sirkeci-Kazlıçeşme hattı yarın hizmete giriyor
4 milyon haneye elektrik desteği!
4 milyon haneye elektrik desteği!
Kredi kartına düzenleme mi geliyor?
Kredi kartına düzenleme mi geliyor?
Altın yükselecek mi, düşecek mi?
Altın yükselecek mi, düşecek mi?
Daha Fazla Video Göster