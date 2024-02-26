Hem ev kadınlarını hem de Bağ-Kur'luları erken emekli edecek iki büyük reform daha gündemde. Erken emeklilik reformu Meclis'e ne zaman gelecek? Ev kadınlarının erken emekliliği ve Bağ-Kur'lulara beş yıl erken emeklilik sağlayan düzenleme ne zaman hayata geçecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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