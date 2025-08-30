Yeni konut projeleri için geri sayım hızlandı! Yeni konut projeleri için geri sayım hızlandı

Hükümet sosyal konut projeleri için hazırlıklarını hızlandırdı. Yeni yılda özellikle ilk evini alacak gençler, emekliler, dar gelirli aileler ve memurlar için önemli projeler hayata geçirilecek. Büyükşehirlerde ise kiralık konut üretimiyle ilgili bir proje de devreye alınacak. İşte detaylar…

