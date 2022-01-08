08 Ocak 2022, Cumartesi
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Yeni ekonomi paketinin etki analizi! Kademeli tarife yüzde 15 tasarruf sağlayacak
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni ekonomi paketinin etki analizi belli oldu. Buna göre en düşük emekli maaşının 2 bin 500 liraya yükselmesinin yıllık maliyetinin 3,5 milyar lira, memura ilave zammın yıllık maliyetinin ise 13,7 milyar lira olması öngörülüyor. Doğalgazda kademeli tarife ile yıllık yüzde 15 tasarruf beklenirken fiyat farkı kararnamesinin ise bütçeye 10,5 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı tahmin ediliyor.