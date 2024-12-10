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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.12.2024 16:34
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını bugün saat 16.00'da gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “İşçi ve işverene maksimum fayda sağlayacak rakam olacak. Çalışanların refahını artıracağız.” ifadelerini kullandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bülbül, "Bu toplantılar pazarlık toplantılarıdır. Net rakamlar ortaya konmaz." dedi.
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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
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