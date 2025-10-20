20 Ekim 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de rakam verdi
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan "Üçlü Danışma Kurulu", Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplanacak. Yeni asgari ücrette zam senaryoları neler? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.