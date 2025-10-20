20 Ekim 2025, Pazartesi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber’de rakam verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2025 10:17
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan "Üçlü Danışma Kurulu", Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplanacak. Yeni asgari ücrette zam senaryoları neler? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
