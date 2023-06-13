Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretliye geçim zammı! İkinci toplantı ne zaman olacak?

Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için bugün ilk toplantısını yaptı. Bayram öncesi netleşmesi beklenen asgari ücrette psikolojik sınır 11 bin lira olurken ekonomik verilerle asgari ücretlinin geçinebilmesi için gerekli tutarlar değerlendirilecek. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak yaptığı açıklamada "Asgari ücretin; günün şartlarına göre güncellenmesini istiyoruz." dedi. İkinci toplantının önümüzdeki günlerde olması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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