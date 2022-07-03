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Yeni asgari ücret için vergiden ne kadar feragat edildi? Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan asgari ücret açıklaması

A Haber
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Giriş: 03.07.2022 12:11
Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücretin 5 bin 500 lira olarak belilenmesinde vazgeçilen vergi miktarını açıkladı. Bakanlık, "Devlet 90,6 milyar TL vergiden feragat etmiştir" açıklamasında bulundu. Hem o açıklamayı hem de asgari ücretin nasıl belirlendiği ile ilgili bilgileri A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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