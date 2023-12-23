23 Aralık 2023, Cumartesi
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Yemenli Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları petrolü vurdu! Angola'dan opec kararı
Kızıldeniz'de Yemenli Husilerin İsrail'e giden ticaret gemilerine yönelik son saldırıları dünyanın en önemli nakliye yollarından birinin güvenliğine ilişkin endişeleri artırarak ham petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Diğer yandan Afrika'nın en büyük petrol üreticisi Angola, OPEC'ten ayrılma kararı aldı. Gelişmelerin detaylarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.