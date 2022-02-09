09 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Yastık altı altın için yeni paket hazırlığı! 5 bin ton altın sisteme dahil edilecek?

Yastık altı altın için yeni paket hazırlığı! 5 bin ton altın sisteme dahil edilecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2022 15:15
Güncelleme:09.02.2022 15:18
Yastık altındaki 5 ton altının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni sistemin yakın zamanda açıklanacağını duyurdu. Piyasa değeri 300 milyar doları bulan yastık altındaki 5 bin ton altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Süreç nasıl ve ne kadar sürecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altını olanlar dikkat!
Altını olanlar dikkat!
Elektrik faturalarına yeni düzenleme
Elektrik faturalarına yeni düzenleme
Faturalarda yeni düzenleme olacak mı?
Faturalarda yeni düzenleme olacak mı?
Türkiye Ekonomi Modeli...
Türkiye Ekonomi Modeli...
Elektrik faturasını düşürecek 4 formül
Elektrik faturasını düşürecek 4 formül
Londra’da yabancı yatırımcılarla toplantı
Londra’da yabancı yatırımcılarla toplantı
Can erikte ilk hasat rekoru!
Can erikte ilk hasat rekoru!
Kira geliri vergisi nasıl olacak?
Kira geliri vergisi nasıl olacak?
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda!
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda!
Köpeklerle toplanan trüf mantarı ihraç ürünü oldu
Köpeklerle toplanan trüf mantarı ihraç ürünü oldu
Yapılandırmada tarihi rekor
Yapılandırmada tarihi rekor
Londra’daki görüşmeler olumlu geçti
Londra'daki görüşmeler olumlu geçti
Daha Fazla Video Göster