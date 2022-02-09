09 Şubat 2022, Çarşamba
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Yastık altı altın için yeni paket hazırlığı! 5 bin ton altın sisteme dahil edilecek?
Yastık altındaki 5 ton altının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni sistemin yakın zamanda açıklanacağını duyurdu. Piyasa değeri 300 milyar doları bulan yastık altındaki 5 bin ton altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Süreç nasıl ve ne kadar sürecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen değerlendirdi.