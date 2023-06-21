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Yaş meyve sebze ihracatında rekor

A Haber
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Giriş: 21.06.2023 10:37
Ege'de meyve sebze üreticileri 5 ayda 502 milyon dolarla rekor ihracat gerçekleştirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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Yaş meyve sebze ihracatında rekor
Yaş meyve sebze ihracatında rekor
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