Yargıtay'dan emsal karar: Zam alamayan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Zam talebi kabul edilmeyen işçi, diğer çalışanlara zam yapıldığı gerekçesiyle kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı ve bir kısım işçilik alacaklarıyla ilgili dava açtı. Yargıtay zam yapılmamasının ayrımcılık sayılamayacağını hükmederek, işçi aleyhine karar verdi. Emsal kararla birlikte zam talebi geri çevrilen işçiler, tazminat talebinde bulunamayacak.