Vatandaştan 'yarısı bizden'e yoğun katılım! En çok başvuru Bahçelievler’den

Hükümetin kentsel dönüşüm için başlattığı ‘yarısı bizden’ kampanyası başladı. Asrın deprem felaketinin ardından hükümetin sağlıksız yapı stokunu yenilemek için başlattığı 'Yarısı bizden' kampanyasına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "200 bin kardeşimiz ilk saatlerde başvurdu" dedi.