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12.11.2019

Varlık vergisi neydi ve neden çıkarıldı? İşte tek parti döneminin CHP gerçeği...

Kıtlık, açlık, sefalet… Türkiye’nin yoksulluğa mahkûm edildiği, emeğin alın terinin gasp edildiği 1940’lı yıllar. İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı o yıllarda Türkiye ekonomisi ağırlık olarak tarıma dayanıyordu. 1940 yılında yaklaşık olarak 18 milyon olan Türkiye nüfusunun neredeyse 14 milyonu kırsal kesimde yaşıyordu. Toplumunun büyük bir kesimi geçimini tarım ile sağlarken, çiftçinin tarım yapmak için bir çift öküze sahip olması oldukça lükstü. İktidarda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ülkenin başında ise İsmet İnönü vardı. A Haber CHP'nin tek parti döneminde uygulanan varlık vergisi kanunu ele ele aldı. Özellikle gayrimüslimleri hedef alan bu vergiler yüzünden bu insanlar Adalar ve Beyoğlu'ndaki evlerini satmak zorunda kaldılar. Tamamen keyfiyet üzerine kurulan bu vergi sistemi yüzünden parayı bulamayan gayrimüslimler Aşkale'ye sürgüne gönderildiler. O dönemde Cumhuriyet gazetesi üzerinden gayrimüslimleri hedef alan yayınlar yaptıran CHP, gayrimüslimlerin Türkler üzerinden zengin olduğunu iddia ediyordu. İşte tek parti döneminin CHP gerçeğini anlatan A Haber’in analiz haberi…



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