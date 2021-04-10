10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Türkiye'nin stratejik hamlesi: Kanal İstanbul

Türkiye'nin stratejik hamlesi: Kanal İstanbul

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2021 17:42
Güncelleme:10.04.2021 18:27
Kısa süre önce Süveş Kanalı'nda karaya oturarak 6 gün boyunca deniz trafiğini durduran gemi, alternatif yol arayışlarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar ise konumu ile stratejik bir öneme sahip olan İstanbul'a işaret ediyor. Süveyş Kanalı'na alternatif en uygun rotanın Türkiye'den geçtiği belirtiliyor. Tam da bu sebeple, Kanal İstanbul projesinin önemine dikkat çekiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünya alternatif ticaret yolları arıyor
Dünya alternatif ticaret yolları arıyor
Başkan Erdoğan'dan çiftçiye büyük müjde
Başkan Erdoğan'dan çiftçiye büyük müjde
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ramazan ayını fırsat bildiler! Fiyatlar 8 kat arttı
Ramazan ayını fırsat bildiler! Fiyatlar 8 kat arttı
Patates ve soğan ücretsiz dağıtılacak
Patates ve soğan ücretsiz dağıtılacak
Londra Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Londra Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Kod-29 sorunu çözüldü
Kod-29 sorunu çözüldü
Ramazan'da tavşan ürün tuzağına dikkat!
Ramazan'da tavşan ürün tuzağına dikkat!
Tam kapanma olur mu?
Tam kapanma olur mu?
Çarpıcı Kanal İstanbul açıklaması
Çarpıcı Kanal İstanbul açıklaması
Kanal İstanbul projesi neden önemli?
Kanal İstanbul projesi neden önemli?
Nakdi ücret desteği 1.500 TL oldu
Nakdi ücret desteği 1.500 TL oldu
Daha Fazla Video Göster