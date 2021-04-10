- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye'nin stratejik hamlesi: Kanal İstanbul
Kısa süre önce Süveş Kanalı'nda karaya oturarak 6 gün boyunca deniz trafiğini durduran gemi, alternatif yol arayışlarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar ise konumu ile stratejik bir öneme sahip olan İstanbul'a işaret ediyor. Süveyş Kanalı'na alternatif en uygun rotanın Türkiye'den geçtiği belirtiliyor. Tam da bu sebeple, Kanal İstanbul projesinin önemine dikkat çekiliyor.