16 Şubat 2023, Perşembe
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"Türkiye Tek Yürek" toplanan toplam bağış miktarı kaç TL? Türkiye Tek Yürek kampanyası ne kadar bağış toplandı?
Kahramaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'yi derinden sarsan deprem nedeniyle yardım ve destekler aralıksız devam ederken, ATV'nin de aralarında yer aldığı ulusal televizyon kanalları Turkuvaz Medya çatısı altında yardım gecesi düzenlendi. Kampanyaya ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonları da katıldı. Tahmin edilen akşın çok daha ötesinde bir süreye yayılan tarihi gecede toplamda 115 milyar 146 milyon 528 bin TL ve 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı yapıldı.