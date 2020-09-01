Türkiye tarım ve gıdada dışa bağımlı yalanı çürütüldü! İşte 5 yalan ve gerçek

Türkiye'nin tarım ve gıda sektöründe 'dışa bağımlı' olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı, A Haber'in özel haberi tarafından ortaya çıktı. Uzman isimler, 5 yalan ve gerçeği A Haber'e aktardı.

Türkiye'nin tarım ve gıda sektöründe 'dışa bağımlılık yalanı rakamlarla çürütüldü. 5 yalan ve gerçek, A Haber ekranlarında uzmanlar tarafından aktarıldı.

İŞTE TARIMDA SÖYLENEN 5 YALAN VE GERÇEKLER!

YALAN: "Tarım bitti, kendimize yetemiyoruz"

GERÇEK: Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden biri

YALAN: "Tohumda dışa bağımlı olduk"

GERÇEK: Türk tohumları 85 ülkede filizleniyor

Üretilen yerli tohumlar ise dünyanın 85 ülkesine ihraç ediliyor. Türkiye, milli tohum üretiminde rekor artış sağladı. Son 17 yılda ise tohum üretimi 7 kat artış gösterdi

Türkiye 2002'de 145 bin ton tohum üretirken, 2019'da 1 milyon 143 bin ton yıllık üretime ulaştı.

YALAN: "Türkiye samana muhtaç hale geldi"

GERÇEK: Türkiye yıllık 25 milyon ton saman üretiyor

YALAN: "Un satamıyoruz, buğdayı dışarıdan alıyoruz"

GERÇEK: Türkiye un ihracatında dünyada birinci sırada

Türkiye, 164 ülkeye un ihraç ediyor. Aynı zamanda dünya nüfusunun yüzde 90'ı Türk unu tüketiyor.

Türkiye, buğday ticaretinden son 17 yılda 12,5 milyar dolar gelir elde etti.

YALAN: "Ne meyvemiz ne de sebzemiz kaldı"

GERÇEK: Yılda 53,5 milyon ton meyve sebze üretimi

2000 yılında 35 milyon ton meyve-zebze üretilirken, 200 hedefi 53,5 milyon ton olarak açıklandı. Türkiye salgının etkili olduğu Nisan-Haziran döneminde tarım sektöründe büyüme oranı açıkladı. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4'ü buldu.