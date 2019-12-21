Türkiye ekonomisi nasıl toparladı? Bu süreçte neler yaşandı?

2018 yılında direkt olarak Türkiye'nin ekonomisini hedef alan kur saldırısının etkileri silinirken toparlanma süreci geride bırakıldı ve artık şahlanma dönemi başladı. Peki bu süreçte neler oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı programlar ve atılan kararlı adımlar Türkiye ekonomisinin saldırıları bertaraf etmesini sağladı. Bu süreçte felaket tellalları ortaya çıkarak "Dolar 10 liraya çıkacak" seslerini yükseltirken muhalefet kanadı da boş durmadı ve IMF ile gizli görüşmeler yaptı...İşte muhalefetin IMF yalanındaki ısrarı şifreleri ve Türkiye ekonomisinin toparlanma süreciyle ilgili tüm detaylar...