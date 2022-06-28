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Türkiye Aile Destek Programı başvuruları başlıyor! Yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi...

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Giriş: 28.06.2022 12:36
Devletin hayata geçirdiği sosyal yardım programlarına bir yenisi daha ekleniyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Aile Destek Programı"na başvurular bugün başlıyor. Vatandaşa 12 ay boyunca 450-600 lira arasında ödeme yapılacak. Desteğin toplam büyüklüğü ise 15 milyar TL. Yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok alanda binlerce vatandaşa yapılan destek ödemeleri devam ediyor. Öyle ki 2021 yılında ihtiyaç sahiplerine toplamda 97,8 milyar lira destek ödemesi yapıldı.
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