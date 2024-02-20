Türk Hava Yolları'ndan istihdama dev katkı! 5 bin yeni çalışana kapılarını açtı

Türkiye'nin en büyük markalarından olan ve bayrak taşıyıcı hava yolu firması konumundaki Türk Hava Yolları (THY), 2024 yılı için 5 bin yeni istihdam hedefi koydu. THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "10 yıl sonunda 150 bin çalışana ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

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