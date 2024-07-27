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Türk Boğazlarından 2023 yılında 83 bin 892 gemi geçti

Türk Boğazlarından 2023 yılında 83 bin 892 gemi geçti

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 10:59
Türk boğazlarından 2023 yılında 83 bin 892 gemi geçiş yaptı. Detayları Çanakkale'den A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
Türk Boğazlarından 83 bin 892 gemi geçti
Türk Boğazlarından 83 bin 892 gemi geçti
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