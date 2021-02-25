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Turizme büyük destek! Kimler yararlanacak? Şartlar ne? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Halkbank, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 100 bin TL'ye kadar finansman desteği sağlayacak. Peki destekten kimler yararlanacak? Şartları neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
KİMLER YARARLANACAK ?
*TURSAB ÜYESİ SEYAHAT ACENTELERİ
*YARARLANACAK FİRMA SAYISI 10 BİNİ BULACAK
*FİRMALAR DİJİTAL KANALLARI ÜCRETSİZ KULLANACAK
ŞARTLAR NE OLACAK?
* 6 AY ANAPARA ÖDEMESİZ, 36 AYA VARAN VADE
*100 BİN TL'YE KADAR FİNANSMAN DESTEĞİ
*DESTEK KREDİ GARANTİ FONU GARANTİLİ OLACAK
PANDEMİYE RAĞMEN 16 MİLYON ZİYARETÇİ
*TURİZM GELİRİ YÜZDE 65,1 AZALARAK 12 MİLYAR 59 MİLYON 320 BİN DOLAR OLDU
*ZİYARETÇİ SAYISI 15 MİLYON 826 BİN 266 KİŞİ OLDU
*GELİRİN 9.9 MİLYAR DOLARINI KİŞİSEL HARCAMALAR OLUŞTURDU. KALAN PAKET TURLARDAN GELDİ