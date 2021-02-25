Turizme büyük destek! Kimler yararlanacak? Şartlar ne? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Halkbank, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 100 bin TL’ye kadar finansman desteği sağlayacak. Peki destekten kimler yararlanacak? Şartları neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Halkbank, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 100 bin TL'ye kadar finansman desteği sağlayacak. Peki destekten kimler yararlanacak? Şartları neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

KİMLER YARARLANACAK ?

*TURSAB ÜYESİ SEYAHAT ACENTELERİ

*YARARLANACAK FİRMA SAYISI 10 BİNİ BULACAK

*FİRMALAR DİJİTAL KANALLARI ÜCRETSİZ KULLANACAK



ŞARTLAR NE OLACAK?

* 6 AY ANAPARA ÖDEMESİZ, 36 AYA VARAN VADE

*100 BİN TL'YE KADAR FİNANSMAN DESTEĞİ

*DESTEK KREDİ GARANTİ FONU GARANTİLİ OLACAK

PANDEMİYE RAĞMEN 16 MİLYON ZİYARETÇİ

*TURİZM GELİRİ YÜZDE 65,1 AZALARAK 12 MİLYAR 59 MİLYON 320 BİN DOLAR OLDU

*ZİYARETÇİ SAYISI 15 MİLYON 826 BİN 266 KİŞİ OLDU

*GELİRİN 9.9 MİLYAR DOLARINI KİŞİSEL HARCAMALAR OLUŞTURDU. KALAN PAKET TURLARDAN GELDİ