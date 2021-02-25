25 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Turizme büyük destek! Kimler yararlanacak? Şartlar ne? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Turizme büyük destek! Kimler yararlanacak? Şartlar ne? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2021 10:37
Güncelleme:25.02.2021 11:00
Halkbank, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 100 bin TL’ye kadar finansman desteği sağlayacak. Peki destekten kimler yararlanacak? Şartları neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Halkbank, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 100 bin TL'ye kadar finansman desteği sağlayacak. Peki destekten kimler yararlanacak? Şartları neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

KİMLER YARARLANACAK ?

*TURSAB ÜYESİ SEYAHAT ACENTELERİ
*YARARLANACAK FİRMA SAYISI 10 BİNİ BULACAK
*FİRMALAR DİJİTAL KANALLARI ÜCRETSİZ KULLANACAK


ŞARTLAR NE OLACAK?

* 6 AY ANAPARA ÖDEMESİZ, 36 AYA VARAN VADE
*100 BİN TL'YE KADAR FİNANSMAN DESTEĞİ
*DESTEK KREDİ GARANTİ FONU GARANTİLİ OLACAK

PANDEMİYE RAĞMEN 16 MİLYON ZİYARETÇİ

*TURİZM GELİRİ YÜZDE 65,1 AZALARAK 12 MİLYAR 59 MİLYON 320 BİN DOLAR OLDU
*ZİYARETÇİ SAYISI 15 MİLYON 826 BİN 266 KİŞİ OLDU
*GELİRİN 9.9 MİLYAR DOLARINI KİŞİSEL HARCAMALAR OLUŞTURDU. KALAN PAKET TURLARDAN GELDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Turizme büyük destek
Turizme büyük destek
Daha çok revize ederler!
Daha çok revize ederler!
Ekonomi reformunda sona doğru
Ekonomi reformunda sona doğru
Bakan Elvan'dan ekonomik reform açıklaması
Bakan Elvan'dan ekonomik reform açıklaması
Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı
"Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı"
93 milyar dolar ne için kullanıldı?
93 milyar dolar ne için kullanıldı?
Kaos planları tutmadı!
Kaos planları tutmadı!
Albayrak döneminde rekor kar
Albayrak döneminde rekor kar
Alman basınından dikkat çeken analiz!
Alman basınından dikkat çeken analiz!
Merkez Bankası'nın döviz rezervleri ne kadar?
Merkez Bankası'nın döviz rezervleri ne kadar?
Rezerv yalanıyla kriz çığırtkanlığına girişen CHP'ye tepki
Rezerv yalanıyla kriz çığırtkanlığına girişen CHP'ye tepki
Yeni haftada ekonominin gündemi
Yeni haftada ekonominin gündemi
Daha Fazla Video Göster