Turizm sezonu mayıs sonu açılacak beklentisi! Salgın sonrası turizmcilerin yol haritası neler?

Turizm merkezleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıklanacak sertifikasyon sistemi ile sezonu açmaya hazırlanıyor. A Haber dünyanın sayılı plajlarından olan Çeşme’deki 6 kilometre uzunluğunda olan Ilıca plajına giderek yapılan hazırlıkları yerinde görüntüledi.

Ilıca plajında denize girenler arasında en az 50 metre olacak. Ve bu mesafeler arasına halatlar çekilmesi planlanıyor. İş makineleri ve görevliler plajda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

"TATİLİN ÖNEMİNİ VİRÜSLE BERABER ANLADIK"

Çalışmalar devam ederken A Haber ekranlarına konuşan Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir "Dünyanın en güzel plajından Çeşme'den izleyicilerimize saygılarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Yani şu anda gördüğünüz gibi artık Çeşme tatile hazır. Bir de tatilin insanlarımız için ne kadar gerekli olduğunu koronavirüsle ile birlikte anlamış olduk." ifadelerini kullandı.

"BİZ PLAJ VE OTELLERİMİZİ HAZIRLAMAYA BAŞLADIK"

Yakup Demir, "Biz Çeşme olarak hazırız. Pilot bölge talebimiz var. Çünkü Çeşme bir yarımada ve izolasyonun daha kolay olacağına inanıyoruz. İlaveten Çeşme'den 50'den fazla plaj var. 100 bin metrekare plajımız var. Dolayısıyla tatile gelen insanları ağırlamak en güzel ve en hijyenik şekilde hizmet etmek mümkün ve biz de plaj ve otellerimizi hazırlamaya başladık." şeklinde konuştu.

"BURADA İZOLE OLMAK VE MESAFEYİ KORUMAK DAHA KOLAY"

Başkan Demir, "Şu anda iş makinelerı çalışıyor. Kumları seriyor. Burası uzun ve 20 bin metrekarelik bir alana sahip. Biz bakanlığımızdan tabi sertifikasyon bekliyoruz. Buraları halatlarla böleceğiz ve yönlendirme tabelaları olacak. Gelecek olan sertifikasyon genelgesine göre hareket edeceğiz. Biz burada özellikle bayramlarda yüz binlerce insanı ağırladık. Burada izole olmak ve mesafeyi korumak daha kolay." dedi.