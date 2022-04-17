Tüketiciyi yanıltan reklamlara düzenleme! Bedava, yalnızca, sadece gibi ifadelere son

Ticaret bakanlığı, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, satıcı ve reklam ajansları için kılavuz hazırladı. kılvuza göre, artık tüketiciyi yanıltan reklamlar kullanılmayacak. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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