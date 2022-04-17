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Tüketiciyi yanıltan reklamlara düzenleme! Bedava, yalnızca, sadece gibi ifadelere son

A Haber
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Giriş: 17.04.2022 11:23
Ticaret bakanlığı, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, satıcı ve reklam ajansları için kılavuz hazırladı. kılvuza göre, artık tüketiciyi yanıltan reklamlar kullanılmayacak. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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