25 Mart 2022, Cuma
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Tüketiciyi koruyacak teklif TBMM'den geçti! İşte tüketicinin yeni hakları
Doğal gaz abonelerine ödeme kolaylıkları sağlayan yönetmelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurul tarafından kabul edildi. Yönetmeliğe göre fatura borcu olan şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğal gazı 3 ay kesilemeyecek. Abone bağlantı ve güvence bedelleri de taksitle ödenebilecek. Tüketiciyi koruyacak teklif TBMM'den geçti. Krediyi erken ödeyenden masraf alınmayacak. 14 günde masrafsız cayma hakkı olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları aktardı.