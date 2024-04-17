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Tüketici derneklerinden sahte rezervasyon uyarısı! Tatil fırsatı başlıklı linklere dikkat!

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 17.04.2024 10:49
Tüketici dernekleri yaklaşan tatil sezonu öncesinde erken rezervasyon yapmak isteyenleri, sahte internet siteleri nedeniyle yaşanabilecek dolandırıcılık riskine karşı uyardı. Özellikle "tatil fırsatı" başlığı ile e-posta ya da kısa mesaj yoluyla gelen sahte linklere karşı dikkatli olunması gerekildiğinin altı çizildi.
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Tüketici derneklerinden sahte rezervasyon uyarısı! Tatil fırsatı başlıklı linklere dikkat!
Tüketici derneklerinden sahte rezervasyon uyarısı! Tatil fırsatı başlıklı linklere dikkat!
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