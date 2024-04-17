Tüketici derneklerinden sahte rezervasyon uyarısı! Tatil fırsatı başlıklı linklere dikkat!

Tüketici dernekleri yaklaşan tatil sezonu öncesinde erken rezervasyon yapmak isteyenleri, sahte internet siteleri nedeniyle yaşanabilecek dolandırıcılık riskine karşı uyardı. Özellikle "tatil fırsatı" başlığı ile e-posta ya da kısa mesaj yoluyla gelen sahte linklere karşı dikkatli olunması gerekildiğinin altı çizildi.

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