02 Ağustos 2022, Salı
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TOKİ başvuru tarihi ne zaman? 2022 TOKİ başvuru şartları neler?
Dar ve orta gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ sosyal konut projeleri devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan TOKİ başvurularına dair detayları duyurmuştu. Peki, 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, kimler başvuruda bulunabilecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.