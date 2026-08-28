Tokat'ta "kırmızı ve siyah altın" mesaisi! Ahududu ve böğürtlende bereketli hasat dönemi başladı

Tokat'ın verimli ovalarında geleneksel tarım ürünlerine alternatif olarak üretimi her geçen yıl artan ahududu ve böğürtlende hasat sezonu resmen başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren üreticiler dalından taze taze topladıkları ürünleri tezgahlara ve sanayiye ulaştırmak için yoğun mesai harcarken; A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu, bölgedeki hasat heyecanını, rekolte beklentilerini ve üreticinin kazancını canlı yayında aktardı.