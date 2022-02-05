Tokat yeni sanayi sitesine kavuşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 11 ilde sanayi siteleri şehrin dışına taşınıyor. İlk defa Tokat ilinde hayata geçirilen proje için 480 milyon TL bütçe ayrıldı. Yeni sanayi sitesinde 606 işyeri olacak. Bu sayede şehir merkezi gürültü ve kirlilikten kurtarılacak.