05 Şubat 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tokat yeni sanayi sitesine kavuşacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 11 ilde sanayi siteleri şehrin dışına taşınıyor. İlk defa Tokat ilinde hayata geçirilen proje için 480 milyon TL bütçe ayrıldı. Yeni sanayi sitesinde 606 işyeri olacak. Bu sayede şehir merkezi gürültü ve kirlilikten kurtarılacak.