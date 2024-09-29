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Togg'un sedan modeli T10F 2025'te yollarda

Togg'un sedan modeli T10F 2025'te yollarda

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 13:52
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un ilk sedan modeli T10F'nin 2025 itibarıyla piyasaya sürüleceğini söyledi. Bakan Kacır, aracın mevcut T10X'e göre 80 kilometre daha uzun menzile sahip olacağını açıkladı.
Togg’un sedan modeli T10F 2025’te yollarda
Togg'un sedan modeli T10F 2025'te yollarda
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