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TBMM'de kabul edilerek yasalaştı! 2.000 TL’yi aşmayan elektrik borçları silinecek

A Haber
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Giriş: 23.12.2022 09:08
Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. TBMM'de kabul edilen torba teklife göre, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek. Özelleştirilen limanların kira süresi ise 49 yıla kadar uzatılacak.
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