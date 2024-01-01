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TBMM’de emekli taban aylıklarıyla ilgili yasal düzenleme çalışması var mı? AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber'de yanıtladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 23:14
Asgari ücret tamam, sırada emekli ve memur maaşları var. Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Taban aylıklarına ne kadar iyileştirme gelecek? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman konu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Taban aylıklarla ilgili düzenleme olacak mı? TABAN AYLIKLARLA İLGİLİ DÜZENLEME OLACAK MI?

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